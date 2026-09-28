Ameren Aktie
WKN: 911535 / ISIN: US0236081024
|Ameren-Investment
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ameren von vor 5 Jahren verdient
Das Ameren-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ameren-Aktie an diesem Tag 81,42 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Ameren-Aktie investiert hat, hat nun 1,228 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ameren-Aktien wären am 25.09.2026 122,07 USD wert, da der Schlussstand 99,39 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,07 Prozent vermehrt.
Alle Ameren-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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