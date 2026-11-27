Wer vor Jahren in American Electric Power eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden American Electric Power-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der American Electric Power-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 82,55 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die American Electric Power-Aktie investierten, hätten nun 1,211 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen American Electric Power-Aktien wären am 25.11.2026 154,56 USD wert, da der Schlussstand 127,59 USD betrug. Damit wäre die Investition 54,56 Prozent mehr wert.

American Electric Power markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 69,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at