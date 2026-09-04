American Electric Power Aktie

American Electric Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850222 / ISIN: US0255371017

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Langfristige Investition 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Electric Power-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Electric Power-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das American Electric Power-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das American Electric Power-Papier bei 90,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die American Electric Power-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,106 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 137,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124,71 USD belief. Mit einer Performance von +37,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

American Electric Power erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 67,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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