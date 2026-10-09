American Electric Power Aktie
WKN: 850222 / ISIN: US0255371017
|Frühes Investment
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier American Electric Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Electric Power von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.10.2016 wurden American Electric Power-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 61,79 USD. Bei einem American Electric Power-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 161,838 American Electric Power-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 122,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 796,08 USD wert. Mit einer Performance von +97,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von American Electric Power belief sich zuletzt auf 66,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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