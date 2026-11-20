Anleger, die vor Jahren in American Electric Power-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit American Electric Power-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 77,19 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in American Electric Power-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 129,550 American Electric Power-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der American Electric Power-Aktie auf 124,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 189,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,90 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von American Electric Power belief sich jüngst auf 68,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at