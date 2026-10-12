American International Group Aktie
WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849
|Frühes Investment
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American International Group (AIG) von vor 3 Jahren eingefahren
Die American International Group (AIG)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61,14 USD. Bei einem American International Group (AIG)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,636 American International Group (AIG)-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (77,04 USD), wäre das Investment nun 126,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,01 Prozent vermehrt.
Der American International Group (AIG)-Wert an der Börse wurde auf 40,17 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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