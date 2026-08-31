American International Group Aktie
WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849
|American International Group (AIG)-Investment im Blick
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American International Group (AIG) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die American International Group (AIG)-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 59,83 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American International Group (AIG)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,671 American International Group (AIG)-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 128,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 28,58 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für American International Group (AIG) eine Börsenbewertung in Höhe von 40,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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