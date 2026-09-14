American International Group Aktie
WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849
|Langfristige Performance
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14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American International Group (AIG) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit American International Group (AIG)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die American International Group (AIG)-Aktie bei 61,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das American International Group (AIG)-Papier investiert hätte, hätte er nun 163,399 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 308,82 USD, da sich der Wert eines American International Group (AIG)-Papiers am 11.09.2026 auf 75,33 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 23,09 Prozent.
Der Börsenwert von American International Group (AIG) belief sich zuletzt auf 39,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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