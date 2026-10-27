American Tower Aktie

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WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000

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American Tower-Investment 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Tower von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren American Tower-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem American Tower-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 171,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,581 American Tower-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen American Tower-Anteile wären am 26.10.2026 109,47 USD wert, da der Schlussstand 188,28 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +9,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von American Tower belief sich zuletzt auf 87,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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