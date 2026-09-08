American Tower Aktie
WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000
|Rentabler American Tower-Einstieg?
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden American Tower-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 303,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,936 American Tower-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen American Tower-Papiere wären am 04.09.2026 5 791,78 USD wert, da der Schlussstand 175,85 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -42,08 Prozent.
American Tower erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 81,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Tower Corp.
Analysen zu American Tower Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Tower Corp.
|151,75
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.