American Tower Aktie

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WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000

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Rentabler American Tower-Einstieg? 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen American Tower-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden American Tower-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 303,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,936 American Tower-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen American Tower-Papiere wären am 04.09.2026 5 791,78 USD wert, da der Schlussstand 175,85 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -42,08 Prozent.

American Tower erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 81,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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