S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Tower-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen American Tower-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades American Tower-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 280,60 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die American Tower-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,564 American Tower-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 671,06 USD, da sich der Wert eines American Tower-Anteils am 02.11.2026 auf 188,30 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,89 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von American Tower belief sich zuletzt auf 87,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at