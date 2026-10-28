American Water Works Aktie

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WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

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Profitables American Water Works-Investment? 28.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Water Works-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen American Water Works-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 28.10.2016 wurde die American Water Works-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 72,53 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13,787 American Water Works-Aktien. Die gehaltenen American Water Works-Anteile wären am 27.10.2026 1 945,40 USD wert, da der Schlussstand 141,10 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 94,54 Prozent angewachsen.

Alle American Water Works-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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