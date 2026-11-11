American Water Works Aktie

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WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

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Rentables American Water Works-Investment? 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Water Works-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in American Water Works-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem American Water Works-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der American Water Works-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 123,50 USD. Bei einem American Water Works-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,810 American Water Works-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,75 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Anteils am 10.11.2026 auf 150,36 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,75 Prozent angezogen.

Insgesamt war American Water Works zuletzt 29,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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