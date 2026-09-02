American Water Works Aktie

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WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

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American Water Works-Investition 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Water Works von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen American Water Works-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das American Water Works-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die American Water Works-Aktie an diesem Tag 74,80 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die American Water Works-Aktie investierten, hätten nun 133,690 Anteile im Besitz. Die gehaltenen American Water Works-Aktien wären am 01.09.2026 18 368,98 USD wert, da der Schlussstand 137,40 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 83,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von American Water Works belief sich zuletzt auf 27,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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