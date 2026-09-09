American Water Works Aktie

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WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

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Rentabler American Water Works-Einstieg? 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel hätte eine American Water Works-Anlage von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren American Water Works-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem American Water Works-Papier statt. Zur Schlussglocke war das American Water Works-Papier an diesem Tag 140,09 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,714 American Water Works-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,21 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Anteils am 08.09.2026 auf 140,38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,21 Prozent angezogen.

Insgesamt war American Water Works zuletzt 27,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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