American Water Works Aktie
WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033
|Investmentbeispiel
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Water Works von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das American Water Works-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 177,83 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 56,233 American Water Works-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 525,16 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Papiers am 22.09.2026 auf 133,82 USD belief. Mit einer Performance von -24,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von American Water Works belief sich zuletzt auf 26,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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