American Water Works Aktie
WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033
|American Water Works-Performance
|
07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier American Water Works-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Water Works von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem American Water Works-Papier statt. Der Schlusskurs der American Water Works-Aktie betrug an diesem Tag 142,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,017 American Water Works-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 898,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128,04 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,15 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete American Water Works eine Marktkapitalisierung von 25,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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