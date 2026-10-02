Ameriprise Financial Aktie
WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062
|Frühe Anlage
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Ameriprise Financial vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
Am 02.10.2025 wurde die Ameriprise Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 490,66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,204 Ameriprise Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 494,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,85 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,85 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Ameriprise Financial belief sich jüngst auf 43,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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