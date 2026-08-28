Ameriprise Financial Aktie
WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062
|Lukratives Ameriprise Financial-Investment?
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameriprise Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Ameriprise Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 98,34 USD. Bei einem Ameriprise Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,169 Ameriprise Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ameriprise Financial-Aktie auf 555,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 651,52 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 465,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ameriprise Financial bezifferte sich zuletzt auf 49,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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