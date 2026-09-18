Ameriprise Financial Aktie
WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062
|Frühe Investition
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ameriprise Financial-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 269,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ameriprise Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,710 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 024,49 USD, da sich der Wert eines Ameriprise Financial-Anteils am 17.09.2026 auf 545,70 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +102,45 Prozent.
Ameriprise Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,68 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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