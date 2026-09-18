S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Ameriprise Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ameriprise Financial-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 269,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ameriprise Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,710 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 024,49 USD, da sich der Wert eines Ameriprise Financial-Anteils am 17.09.2026 auf 545,70 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +102,45 Prozent.

Ameriprise Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at