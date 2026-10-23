Ameriprise Financial Aktie
WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062
|Profitabler Ameriprise Financial-Einstieg?
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ameriprise Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 23.10.2016 wurde das Ameriprise Financial-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 97,57 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,025 Ameriprise Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 509,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 496,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 409,20 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Ameriprise Financial einen Börsenwert von 43,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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