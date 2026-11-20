Anleger, die vor Jahren in Ameriprise Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Ameriprise Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 113,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,839 Ameriprise Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ameriprise Financial-Papiere wären am 19.11.2026 4 351,78 USD wert, da der Schlussstand 492,36 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 335,18 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Ameriprise Financial betrug jüngst 43,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at