Ameriprise Financial Aktie
WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062
|Lohnender Ameriprise Financial-Einstieg?
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Ameriprise Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ameriprise Financial von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Ameriprise Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 113,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,839 Ameriprise Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ameriprise Financial-Papiere wären am 19.11.2026 4 351,78 USD wert, da der Schlussstand 492,36 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 335,18 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Ameriprise Financial betrug jüngst 43,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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