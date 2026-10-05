Ametek Aktie

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WKN: 908668 / ISIN: US0311001004

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Ametek-Investition im Blick 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ametek-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Ametek-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 125,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,797 Ametek-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ametek-Aktie auf 251,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,89 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 100,89 Prozent.

Ametek wurde am Markt mit 57,81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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