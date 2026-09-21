S&P 500-Papier Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ametek-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Ametek-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ametek-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 187,87 USD. Bei einem Ametek-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,323 Ametek-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 264,92 USD, da sich der Wert einer Ametek-Aktie am 18.09.2026 auf 237,64 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 26,49 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Ametek bezifferte sich zuletzt auf 54,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at