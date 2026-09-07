Ametek Aktie
WKN: 908668 / ISIN: US0311001004
|Profitabler Ametek-Einstieg?
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ametek von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Ametek-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Ametek-Anteile an diesem Tag bei 133,13 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 75,115 Ametek-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 856,23 USD, da sich der Wert einer Ametek-Aktie am 04.09.2026 auf 237,72 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 78,56 Prozent erhöht.
Ametek wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54,55 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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