Ametek Aktie
WKN: 908668 / ISIN: US0311001004
|Ametek-Investment
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Ametek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ametek von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Ametek-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Ametek-Aktie an diesem Tag bei 159,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ametek-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,269 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 236,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 481,10 USD wert. Mit einer Performance von +48,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Ametek jüngst 54,21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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