So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ametek-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Ametek-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ametek-Anteile an diesem Tag 155,65 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Ametek-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,425 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 432,06 USD, da sich der Wert einer Ametek-Aktie am 20.11.2026 auf 222,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,21 Prozent gesteigert.

Ametek erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at