Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|Profitabler Amphenol-Einstieg?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Amphenol-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,58 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 164,992 Amphenol-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85 591,96 USD, da sich der Wert eines Amphenol-Anteils am 24.11.2026 auf 73,47 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 755,92 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Amphenol belief sich zuletzt auf 191,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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