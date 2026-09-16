Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|Hochrechnung
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Amphenol-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 21,43 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 46,664 Amphenol-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 3 623,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,65 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 262,34 Prozent vermehrt.
Der Amphenol-Wert an der Börse wurde auf 193,45 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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