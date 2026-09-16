S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Amphenol eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Amphenol-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 21,43 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 46,664 Amphenol-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 3 623,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,65 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 262,34 Prozent vermehrt.

Der Amphenol-Wert an der Börse wurde auf 193,45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at