S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amphenol-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Amphenol-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 58,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,712 Amphenol-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,01 USD, da sich der Wert eines Amphenol-Papiers am 08.09.2026 auf 81,76 USD belief. Mit einer Performance von +40,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Amphenol jüngst 204,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at