S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amphenol-Aktien gewesen.

Das Amphenol-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Amphenol-Anteile an diesem Tag 68,35 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 146,306 Amphenol-Papiere. Die gehaltenen Amphenol-Aktien wären am 03.11.2026 12 317,48 USD wert, da der Schlussstand 84,19 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,17 Prozent zugenommen.

Amphenol war somit zuletzt am Markt 197,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at