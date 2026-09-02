Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|Lohnende Amphenol-Anlage?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amphenol-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Amphenol-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,65 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Amphenol-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 639,182 Amphenol-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 163,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104 301,69 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 104 301,69 USD entspricht einer Performance von +943,02 Prozent.
Der Marktwert von Amphenol betrug jüngst 195,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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