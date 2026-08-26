S&P 500-Papier Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amphenol-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Amphenol eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Amphenol-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,81 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Amphenol-Aktie investierten, hätten nun 26,448 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Amphenol-Papiere wären am 25.08.2026 4 199,42 USD wert, da der Schlussstand 158,78 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 319,94 Prozent angezogen.

Insgesamt war Amphenol zuletzt 191,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at