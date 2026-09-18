Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|Analog Devices-Investition
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 10 Jahren abgeworfen
Analog Devices-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Analog Devices-Aktie letztlich bei 62,05 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Analog Devices-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161,160 Analog Devices-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 362,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58 444,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 484,45 Prozent gesteigert.
Der Analog Devices-Wert an der Börse wurde auf 175,08 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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