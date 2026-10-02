S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Analog Devices-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Analog Devices-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Analog Devices-Aktie betrug an diesem Tag 175,43 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Analog Devices-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,700 Analog Devices-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 404,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 306,33 USD wert. Das entspricht einem Plus von 130,63 Prozent.

Analog Devices markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 192,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at