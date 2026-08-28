S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Analog Devices-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Analog Devices-Papier statt. Zum Handelsende standen Analog Devices-Anteile an diesem Tag bei 254,25 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Analog Devices-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,331 Analog Devices-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 730,38 USD, da sich der Wert einer Analog Devices-Aktie am 27.08.2026 auf 374,52 USD belief. Damit wäre die Investition um 47,30 Prozent gestiegen.

Analog Devices wurde jüngst mit einem Börsenwert von 180,13 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at