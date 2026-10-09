Analog Devices Aktie

Analog Devices für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862485 / ISIN: US0326541051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analog Devices-Performance im Blick 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel hätte eine Investition in Analog Devices von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Analog Devices-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Analog Devices-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Analog Devices-Anteile bei 168,62 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Analog Devices-Aktie investiert hat, hat nun 59,305 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 405,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 24 073,66 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 140,74 Prozent erhöht.

Analog Devices wurde am Markt mit 198,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Analog Devices Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Analog Devices Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Analog Devices Inc. 362,15 0,17% Analog Devices Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:12 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen