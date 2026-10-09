S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel hätte eine Investition in Analog Devices von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Analog Devices-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Analog Devices-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Analog Devices-Anteile bei 168,62 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Analog Devices-Aktie investiert hat, hat nun 59,305 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 405,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 24 073,66 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 140,74 Prozent erhöht.

Analog Devices wurde am Markt mit 198,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at