Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|Rentabler Analog Devices-Einstieg?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Analog Devices von vor 10 Jahren verdient
Am 16.10.2016 wurde das Analog Devices-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 62,06 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Analog Devices-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,611 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 650,90 USD, da sich der Wert eines Analog Devices-Papiers am 15.10.2026 auf 403,95 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 550,90 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Analog Devices einen Börsenwert von 196,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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