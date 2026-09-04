Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|Performance im Blick
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Analog Devices von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Analog Devices-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Analog Devices-Papier an diesem Tag bei 182,43 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Analog Devices-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,548 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 356,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,42 USD wert. Damit wäre die Investition um 95,42 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Analog Devices zuletzt 172,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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