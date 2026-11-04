A.O. Smith Aktie
WKN: 868323 / ISIN: US8318652091
|Lukrative AO Smith-Investition?
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Papier AO Smith-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AO Smith von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AO Smith-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 77,86 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,284 AO Smith-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,99 USD, da sich der Wert einer AO Smith-Aktie am 03.11.2026 auf 63,84 USD belief. Damit wäre die Investition um 18,01 Prozent gesunken.
AO Smith markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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