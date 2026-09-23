S&P 500-Papier AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein AO Smith-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen AO Smith-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das AO Smith-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 72,17 USD. Bei einem AO Smith-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,386 AO Smith-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AO Smith-Aktie auf 58,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,59 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19,41 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für AO Smith eine Börsenbewertung in Höhe von 7,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at