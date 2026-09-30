A.O. Smith Aktie
WKN: 868323 / ISIN: US8318652091
|Rentabler AO Smith-Einstieg?
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Papier AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AO Smith von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden AO Smith-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,13 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AO Smith-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,122 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 877,36 USD, da sich der Wert eines AO Smith-Papiers am 29.09.2026 auf 58,02 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 12,26 Prozent.
AO Smith wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,94 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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