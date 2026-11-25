Vor Jahren in AO Smith-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit AO Smith-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 76,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AO Smith-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,316 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,76 USD, da sich der Wert einer AO Smith-Aktie am 24.11.2026 auf 65,95 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 13,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AO Smith belief sich zuletzt auf 8,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at