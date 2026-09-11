S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Archer Daniels Midland-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die Archer Daniels Midland-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Archer Daniels Midland-Aktie letztlich bei 42,02 USD. Bei einem Archer Daniels Midland-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 237,982 Archer Daniels Midland-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (86,91 USD), wäre die Investition nun 20 683,01 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 106,83 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Archer Daniels Midland eine Börsenbewertung in Höhe von 41,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at