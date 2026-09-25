S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Archer Daniels Midland-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Archer Daniels Midland-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Archer Daniels Midland-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Archer Daniels Midland-Aktie an diesem Tag bei 77,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert, befänden sich nun 12,937 Archer Daniels Midland-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 81,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 059,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,92 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Archer Daniels Midland belief sich jüngst auf 39,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at