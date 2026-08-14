Archer Daniels Midland Aktie

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WKN: 854161 / ISIN: US0394831020

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Lukrative Archer Daniels Midland-Anlage? 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätte eine Investition in Archer Daniels Midland von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Archer Daniels Midland-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Archer Daniels Midland-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 44,07 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,691 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 818,70 USD, da sich der Wert einer Archer Daniels Midland-Aktie am 13.08.2026 auf 80,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +81,87 Prozent.

Alle Archer Daniels Midland-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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