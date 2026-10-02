S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätte eine Investition in Archer Daniels Midland von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Archer Daniels Midland-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Archer Daniels Midland-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Archer Daniels Midland-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 60,80 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Archer Daniels Midland-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 164,474 Archer Daniels Midland-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 13 078,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,52 USD belief. Das entspricht einem Plus von 30,79 Prozent.

Archer Daniels Midland wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at