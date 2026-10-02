Archer Daniels Midland Aktie
WKN: 854161 / ISIN: US0394831020
|Lohnende Archer Daniels Midland-Investition?
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätte eine Investition in Archer Daniels Midland von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Archer Daniels Midland-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Archer Daniels Midland-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 60,80 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Archer Daniels Midland-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 164,474 Archer Daniels Midland-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 13 078,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,52 USD belief. Das entspricht einem Plus von 30,79 Prozent.
Archer Daniels Midland wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38,32 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Archer Daniels Midland Co. (ADM)
Analysen zu Archer Daniels Midland Co. (ADM)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Archer Daniels Midland Co. (ADM)
|71,50
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.