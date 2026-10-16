S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätte eine Investition in Archer Daniels Midland von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Archer Daniels Midland-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.10.2025 wurden Archer Daniels Midland-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Archer Daniels Midland-Aktie an diesem Tag 62,90 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hat, hat nun 15,898 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 318,44 USD, da sich der Wert einer Archer Daniels Midland-Aktie am 15.10.2026 auf 82,93 USD belief. Das entspricht einem Plus von 31,84 Prozent.

Archer Daniels Midland wurde am Markt mit 40,41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at