Archer Daniels Midland Aktie
WKN: 854161 / ISIN: US0394831020
|Langfristige Performance
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätte eine Investition in Archer Daniels Midland von vor einem Jahr abgeworfen
Am 16.10.2025 wurden Archer Daniels Midland-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Archer Daniels Midland-Aktie an diesem Tag 62,90 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Archer Daniels Midland-Aktie investiert hat, hat nun 15,898 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 318,44 USD, da sich der Wert einer Archer Daniels Midland-Aktie am 15.10.2026 auf 82,93 USD belief. Das entspricht einem Plus von 31,84 Prozent.
Archer Daniels Midland wurde am Markt mit 40,41 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Archer Daniels Midland Co. (ADM)
Analysen zu Archer Daniels Midland Co. (ADM)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Archer Daniels Midland Co. (ADM)
|73,38
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.