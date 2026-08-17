Arthur J. Gallagher Aktie
WKN: 869761 / ISIN: US3635761097
|Profitable Arthur J Gallagher-Anlage?
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Arthur J Gallagher von vor 3 Jahren abgeworfen
Arthur J Gallagher-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 220,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,454 Arthur J Gallagher-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,94 USD, da sich der Wert einer Arthur J Gallagher-Aktie am 14.08.2026 auf 251,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,94 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Arthur J Gallagher zuletzt 64,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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