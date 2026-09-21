Arthur J. Gallagher Aktie

Arthur J. Gallagher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869761 / ISIN: US3635761097

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Arthur J Gallagher-Anlage unter der Lupe 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Arthur J Gallagher von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Arthur J Gallagher gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Arthur J Gallagher-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Arthur J Gallagher-Papier bei 148,50 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investierten, hätten nun 67,340 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Arthur J Gallagher-Papiere wären am 18.09.2026 16 126,60 USD wert, da der Schlussstand 239,48 USD betrug. Damit wäre die Investition 61,27 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Arthur J Gallagher einen Börsenwert von 61,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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